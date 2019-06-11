2019-06-11T14:18:30+03:00
Общество

«Очкарик», давший отпор мажору-южанину, отозвал свою апелляцию

Влад Рябухин отправится в колонию поселения на 22 дня
Олег Галимов
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Рябухин прославился после того, как уложил одним ударом Саргиса АрутюнянаРябухин прославился после того, как уложил одним ударом Саргиса АрутюнянаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Уральский «очкарик» Влад Рябухин все-таки отправится в колонию. Речь идет о замене наказания на более суровое, так как парень прогуливал обязательные работы, назначенные судом.

Березовский суд поддержал ходатайство ГУФСИН и назначил юноше 22 дня в колонии поселения.

- Весной этого года уголовно-исполнительная инспекция по городу Березовскому обратилась в Березовский городской суд с представлением о замене Рябухину неотбытой части наказания на реальное лишение свободы в связи с тем, что он уклонялся от обязательных работ, - рассказали в пресс-службе областного суда. - Суд заменил осужденному обязательные работы на реальное лишение свободы на срок 22 дня с отбыванием в колонии-поселении. Рябухин обжаловал постановление, но впоследствии апелляционную жалобу отозвал. Производство по жалобе прекращено.

Напомним, что недавно Влад сделал своей девушке предложение, а после того, как выйдет из колонии начнет работать помощником депутата Госдумы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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