2019-06-11T14:23:40+03:00
Общество

Дополнительные поезда в Анапу и Адлер будут курсировать летом из Екатеринбурга

Летом на эти направления повышенный спрос.
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Горожане стараются захватить максимум солнечных южных днейГорожане стараются захватить максимум солнечных южных днейФото: Алексей БУЛАТОВ
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В связи с повышенным спросом пассажиров на поездки в летний период на Свердловской железной дороге назначены дополнительные поезда из Екатеринбурга в направлении Черноморского побережья – в Анапу и Имеретинский Курорт (Адлер):

Поезд №552 Екатеринбург – Имеретинский Курорт, отправление из Екатеринбурга 15, 24, 29 июня, 2, 9, 22, 31 июля и 8 августа в 16:12 (здесь и далее время местное).

Поезд №552 Имеретинский Курорт – Екатеринбург, отправление из Имеретинского Курорта 11, 18, 19, 27 июня, 5, 16, 27 июля и 2 августа в 20:36.

Поезд №558 Екатеринбург – Анапа, отправление из Екатеринбурга 22 июня в 14:03.

Поезд №557 Анапа – Екатеринбург, отправление из Анапы 25 июня в 15:25.

Ранее на СвЖД уже были назначены дополнительные поезда в Анапу из Екатеринбурга, Перми и Тюмени, а также из столицы Урала в Имеретинский Курорт. Составы будут отправляться в конкретные даты июня, июля и августа.

Подробную информацию о маршрутах, графике движения поездов дальнего следования и стоимости билетов можно получить на официальном сайте ОАО «РЖД» (pass.rzd.ru), в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» и по телефону единого информационно-сервисного центра 8 (800) 775-00-00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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