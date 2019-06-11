На Урале уволили заведующую детским садом, которая фиктивно устроила мужа на четыре должности

СЕГОДНЯ 13:56 2019-06-11T13:59:20+03:00

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В Сухом Логу по требованию прокуратуры уволена заведующая детским садом, нарушившая антикоррупционное законодательство. Используя служебное положение женщина фиктивно взяла на работу своего супруга. По бумагам муж занимал сразу несколько должностей.

Мужчина числился рабочим по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, заведующим по административно-хозяйственной части, дворником и электриком, который вообще не был предусмотрен штатным расписанием.

- С мужем было заключено семь договоров подряда. Затем столько же было оформлено с зятем, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. - Своим родственникам заведующей выплачены премии и стимулирующие выплаты, что привело к уменьшению годового фонда выплат прочему младшему обслуживающему персоналу на сумму свыше 112 тысяч рублей.

После окончания проверки заведующую уволили.

ИСТОЧНИК KP.RU