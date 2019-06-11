2019-06-11T13:16:46+03:00
Происшествия

В Тавде под колесами легковушки погиб пешеход

Мужчина переходил дорогу на зеленый сигнал светофора
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: МО МВД России «Тавдинский»Фото: МО МВД России «Тавдинский»
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В Тавде на перекресте улиц 9 Мая и 9 Января вазовская "четырнадцатая" сбила пешехода. 56-летний мужчина переходил дорогу на зеленый сигнал светофора, но тем не менее оказался под колесами отечественной легковушки.

- За рулем ВАЗ-2114 находился молодой человек 1997 года рождения, - рассказали в МО МВД России «Тавдинский». - Предварительная причина ДТП - проезд транспортного средства регулируемого перекрестка на запрещающий сигнал светофора.

Фото: МО МВД России «Тавдинский»

Фото: МО МВД России «Тавдинский»

В результате аварии пострадавшего доставили с больницу, однако через несколько часов мужчина скончался.

По данному факту проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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