Полиция объявила в розыск мужчину, который изнасиловал пятилетнюю девочку в Сысерти

СЕГОДНЯ 12:50 2019-06-11T12:51:51+03:00

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Свердловские полицейские объявили в розыск 49-летнего Черных Сергея Владимировича. Согласно информации из ориентировки, накануне изнасиловал 5-летнюю девочку в поселке Октябрьском в Сысертском районе.

Фото: соцсети

В ориентировке также указывается, что житель Екатеринбурга уже был ранее судим и передвигается на серой Toyota Corolla 1992 года выпуска.

Официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых и представители СУ СКР региона от комментариев отказались.

ИСТОЧНИК KP.RU