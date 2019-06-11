Полиция объявила в розыск мужчину, который изнасиловал пятилетнюю девочку в Сысерти
Преступление произошло 10 июня
Фото: соцсети
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Свердловские полицейские объявили в розыск 49-летнего Черных Сергея Владимировича. Согласно информации из ориентировки, накануне изнасиловал 5-летнюю девочку в поселке Октябрьском в Сысертском районе.
Фото: соцсети
В ориентировке также указывается, что житель Екатеринбурга уже был ранее судим и передвигается на серой Toyota Corolla 1992 года выпуска.
Официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых и представители СУ СКР региона от комментариев отказались.
ИСТОЧНИК KP.RU