2019-06-11T12:30:20+03:00
Общество

А судьи кто: Депутат госдумы предложил создать «полицию граффити» в Екатеринбурге

Определять достойные рисунки на стене могут эксперты, например, из Архитектурного института
Юлия СТАЛИНА
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По мнению депутата, качественные граффити только украшают город.По мнению депутата, качественные граффити только украшают город.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Депутат Государственной думы от Свердловской области Максим Иванов предлагает создать ведомство, которое будет контролировать уличное искусство в Екатеринбурге. «Полиция граффити», как сам назвал её народный избранник, должна состоять из экспертного совета.

- С одной стороны разрисовывать из баллончика дома и заборы – вандализм. С другой – в Екатеринбурге много интересных, известных уличных художников. Они любую серую стену превратят в туристическую достопримечательность, - поделился мыслями Максим Иванов у себя на странице в Facebook.

В экспертный совет должны входить специалисты, которые разбираются в искусстве, например, Архитектурного университета. По мнению депутата, качественные граффити только украшают город.

Отметим, в Екатеринбурге недавно появилось несколько рисунков, которые тут же закрасили коммунальщики. Среди них работы уральского художника Roma Ink, это три композиции похорон свободы совести, вероисповедания и слова. Также на перекрестке улиц Толмачево и Малышева ночью появилась гипсовая фигура человека в капюшоне и с баллончиком краски.

ИСТОЧНИК KP.RU

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