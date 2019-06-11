А судьи кто: Депутат госдумы предложил создать «полицию граффити» в Екатеринбурге

СЕГОДНЯ 12:30 2019-06-11T12:30:20+03:00

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Депутат Государственной думы от Свердловской области Максим Иванов предлагает создать ведомство, которое будет контролировать уличное искусство в Екатеринбурге. «Полиция граффити», как сам назвал её народный избранник, должна состоять из экспертного совета.

- С одной стороны разрисовывать из баллончика дома и заборы – вандализм. С другой – в Екатеринбурге много интересных, известных уличных художников. Они любую серую стену превратят в туристическую достопримечательность, - поделился мыслями Максим Иванов у себя на странице в Facebook.

В экспертный совет должны входить специалисты, которые разбираются в искусстве, например, Архитектурного университета. По мнению депутата, качественные граффити только украшают город.

Отметим, в Екатеринбурге недавно появилось несколько рисунков, которые тут же закрасили коммунальщики. Среди них работы уральского художника Roma Ink, это три композиции похорон свободы совести, вероисповедания и слова. Также на перекрестке улиц Толмачево и Малышева ночью появилась гипсовая фигура человека в капюшоне и с баллончиком краски.

ИСТОЧНИК KP.RU