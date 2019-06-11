2019-06-11T11:54:12+03:00
Происшествия

В Новоуральске посадили мужчину и женщину, которые били и обкрадывали пенсионеров

Одной из жертв стал слепой одинокий дедушка
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Подсудимые били людей палками и разбивали об их головы вазыПодсудимые били людей палками и разбивали об их головы вазыФото: Алексей БУЛАТОВ
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Новоуральский суд вынес приговор в отношении двух местных жителей. Леонида Черных и Ирину Арапову признали виновными в разбое, краже, мошенничестве, умышленном причинении вреда и угрозе убийством.

Злоумышленники совершили несколько нападений, в том числе на пенсионеров. Одной из жертв стала знакомая подсудимой. Будучи в состоянии алкогольного опьянения Арапова нанесла потерпевшей не нее 20 ударов кулаками и разбила об ее голову вазу. После этого обвиняемая попыталась задушить знакомую. Во время потасовки женщин Черных украл два мобильных телефона.

- Следующими пострадавшими стала знакомая пожилая пара обвиняемого, только что получившая пенсию. Черных потребовал отдать ему деньги, а получив отказ, избил пенсионеров кулаками и палкой, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. - После этого подсудимые обокрали мужчину, приехавшего в Новоуральск в командировку. Когда он уснул после совместной попойки злоумышленники забрали из гостиничного номера нетбук, смартфон, банковские карты и деньги.

Крайне жертвой стал слепой 78-летний одинокий дедушка. Постучав в дверь потерпевшего и представившись его знакомыми, Черных и Арапова, избили старика деревянной толкушкой и стеклянной бутылкой. После чего забрали деньги, а также тонометр, диктофон, продукты и одежду.

Вину мужчина и женщина не признали. Суд приговорил мужчину к 13 годам колонии особого режима, женщину - к 12 годам колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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