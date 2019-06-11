2019-06-11T11:08:42+03:00
Экономика

ВТБ развивает сотрудничество с FM Logistic

Соглашение было подписано на ПМЭФ
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7 июня в рамках Петербургского международного экономического форума заместитель президента – председателя правления банка ВТБ Денис Бортников и генеральный директор ООО «БАТИ ЮГ» (входит в группу компаний FM Logistic Франция) Жиль Фор подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны намерены развивать проекты группы компаний на территории Московской области и в других регионах России.

В рамках соглашения банк поддерживает строительство логистического комплекса в Ногинском районе и предоставляет финансирование для ведения текущей деятельности компаний группы.

Заместитель президента-председателя правления ВТБ Денис Бортников отметил: «Мы работаем с FM Logistic с 2018 года. Компания вносит значительный вклад в развитие товаропотоков, глобальных цепей поставок и логистической инфраструктуры в 14 регионах России, включая Московскую область. При нашей поддержке предприятие уже реализовало проекты в трех районах Московской области. Мы будем рады оказать содействие реализации дальнейших инициатив группы».

- В России мы работаем 25 лет, здесь уже открыто шесть наших складов общей площадью более 450 тыс. кв. метров. ВТБ является одним из основных наших партнеров в развитии логистического бизнеса. Уверены, что при поддержке такого банка мы сможем реализовать дальнейшие цели по расширению деятельности, - прокомментировал генеральный директор ООО «БАТИ ЮГ» Жиль Фор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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