На екатеринбуржца, избившего водителя автобуса, завели уголовное дело
Полиция Екатеринбурга возбудила уголовное дело в отношении мужчины, который накануне избил женщину-водителя автобуса 45-го маршрута. Инцидент произошел на перекрестке улиц Малышева и Восточная, где владелец Hyundai попал с общественным транспортом в небольшое ДТП.
После этого, по словам очевидцев, мужчина избил водителя автобуса и скрылся с места происшествия. Причем драка происходила на глазах его собственного ребенка.
- Мужчина посчитал водителя маршрутного транспорта виновным, вытащил пострадавшую из автобуса и, по его словам, нанес пару ударов. Этого оказалось достаточно, чтобы 35-летняя женщина была госпитализирована с предварительным диагнозом «перелом грудины», - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу.
Вскоре водителя легковушки нашли и задержали. Им оказался 35-летний рабочий одного из заводов Екатеринбурга. Ранее мужчина уже был судим за угрозу убийством и причинение вреда средней тяжести.
В качестве меры пресечения дебоширу выбрали обязательство о явке. Максимальное наказание за подобное преступление составляет три года лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU