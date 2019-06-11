2019-06-11T11:11:56+03:00
Общество

На екатеринбуржца, избившего водителя автобуса, завели уголовное дело

Драку мужчина устроил прямо на глазах у собственного ребенка
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Максимальное наказание за подобное преступление составляет три года лишения свободыМаксимальное наказание за подобное преступление составляет три года лишения свободыФото: Алексей БУЛАТОВ
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Полиция Екатеринбурга возбудила уголовное дело в отношении мужчины, который накануне избил женщину-водителя автобуса 45-го маршрута. Инцидент произошел на перекрестке улиц Малышева и Восточная, где владелец Hyundai попал с общественным транспортом в небольшое ДТП.

После этого, по словам очевидцев, мужчина избил водителя автобуса и скрылся с места происшествия. Причем драка происходила на глазах его собственного ребенка.

- Мужчина посчитал водителя маршрутного транспорта виновным, вытащил пострадавшую из автобуса и, по его словам, нанес пару ударов. Этого оказалось достаточно, чтобы 35-летняя женщина была госпитализирована с предварительным диагнозом «перелом грудины», - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу.

Вскоре водителя легковушки нашли и задержали. Им оказался 35-летний рабочий одного из заводов Екатеринбурга. Ранее мужчина уже был судим за угрозу убийством и причинение вреда средней тяжести.

В качестве меры пресечения дебоширу выбрали обязательство о явке. Максимальное наказание за подобное преступление составляет три года лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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