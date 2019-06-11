Видео спасение вороны, застрявшей в развилке фонаря, попало в интернет

СЕГОДНЯ 10:42 2019-06-11T10:43:12+03:00

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Если не мы, то кто поможет братьям нашим меньшим в беде? Вот и екатеринбуржец решил не проходить мимо вороны, которая оказалась в ловушке. Евгений Зенков, свердловский волонтер, который неоднократно спасал котят, собачек, сорок и сов. В этот раз на телефон народным спасателем обратилась женщина, которая сообщала о застрявшей вороне между развилок фонарного столба. Происшествие случилось 10 июля на улице Бажова, 99 в Екатеринбурге.

- Ворона застряла шеей и задней лапой. Иногда начинала махать крыльями, но большую часть времени висела неподвижно, наверное, была уже утомлена, - вспоминает Евгений Зенков.

С помощью альпинистского снаряжение свердловчанин забрался на самый верх. Столб был обесточен и покрыт ржавчиной, но это только улучшило сцепление с верёвкой.

- Во время подъёма, ближе к вершине возникло ощутимое довольно неприятное раскачивание, но с земли успокоили, что на самом деле столб стоит прочно и наклон не увеличился, - рассказывает о сложностях волонтер.

Но все закончилось благополучно. Как только ворону освободили из ловушки, птица бодро упорхнула вдаль. Спасательная операция в общем заняла 15 минут. Героический поступок Евгения сняли на видео и выложили в интернет.

Екатеринбуржец снял со столба ворону, которая застряла в развилке фонаря.Спасение вороны на Бажова 99

ИСТОЧНИК KP.RU