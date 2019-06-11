На Урале суд поднял выплаты детям бизнесмена, погибшего от обрыва электропровода

СЕГОДНЯ 10:41 2019-06-11T10:49:51+03:00

Трагедия произошла еще два года назад по вине водителя большегруза

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В Свердловской области получило продолжение разбирательство по факту смерти предпринимателя в селе Крылосово Красноуфимского раойна.

Трагедия произошла еще в 2017 году, когда в одном из дворов разгружался «Камаз». Кузов грузовика оборвал провод линии электропередач, и тот упал на землю. В результате погиб местный бизнесмен, стоявший неподалеку.

Суд признал водителя большегруза виновным в причинении смерти по неосторожности, назначив 1,5 года исправительных работ с удержанием 10% заработка.

У погибшего остались жена и двое сыновей, один из которых несовершеннолетний. Согласно информации из налоговой, сумма полученных и доходов за последний год коммерсанта составила 10,6 миллиона рублей или 884 тысячи в месяц.

Жена погибшего подала иск, где просила взыскать с энергетиков в пользу каждого из сыновей ежемесячную сумму в случае потери кормильца, начиная с 1 июня 2017 года, в размере 294,7 тысяч рублей до совершеннолетия младшего ребенка и до окончания вуза старшим.

Суд требования удовлетворил, но снизил выплаты до прожиточного минимуму - 10 тысяч рублей ежемесячно. Вдова с этим не согласилась и обратилась в Свердловский областной суд.

- Судебная коллегия не согласилась с выводом районного суда. На момент смерти мужчины его дети находились на иждивении. Ежемесячная сумма, которую каждый из сыновей получал, составила 110,6 тысяч рублей. Доказательств иного размера доли заработка умершего стороны не представили. При этом суд учел, что в действиях самого погибшего в момент ЧП усматривается грубая неосторожность. В связи с чем судебная коллегия определила степень вины энергетиков в 50%, - сообщили в пресс-службе облсуда.

В пользу каждого из сыновей энергетиков обязали выплатить 55,3 тысячи рублей ежемесячно, начиная с 1 июня 2017 года.

ИСТОЧНИК KP.RU