Нет кострам в садах и шашлыкам во дворе: за пожарной обстановкой в Екатеринбурге будут следить дроны

СЕГОДНЯ 10:02 2019-06-11T10:07:12+03:00

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В Екатеринбурге к контролю за пожарной обстановкой подключат роботов. Теперь мониторить состояние лесополосы и жилой застройки вместе с людьми будут дроны. Беспилотники с видеокамерами уже прошли испытания в поселке Чусовское озеро в Верх-Исетском районе.

- Мы демонстрируем внедрение наукоемких технологий в повседневной деятельности для обеспечения требований пожарной безопасности, – рассказал начальник группы робототехнических средств и беспилотных летательных аппаратов специализированной пожарно-спасательной части Константин Дьяков. – Я в режиме реального времени вижу картинку, которая фиксируется на видео. После мы передаем полученные данные надзорным ведомствам для выявления нарушителей, чтобы им выписали штраф.

Квадрокоптер может вести разведку с воздуха в течение четырех часов. Подняться при этом дрон сможет на высоту до одного километра, а максимальный радиус его действия составляет 5 километров.

С помощью дронов на территории Екатеринбурга будут проводиться внезапные проверки жилых кварталов с целью выявления нарушений вроде незаконного разведения костров в садах или приготовление шашлыков во дворе.

Отметим, что в распоряжении МЧС беспилотная авиация находится с 2016 года, на ВИЗе же она появилась впервые.

ИСТОЧНИК KP.RU