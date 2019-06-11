На Урале число невыездных должников за год выросло в два раз

СЕГОДНЯ 09:12 2019-06-11T09:17:39+03:00

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Более 95 тысяч свердловчан на данный момент не могут отправиться в отпуск или командировку за границу. Все эти люди имеют ограничены в праве выезда за пределы родины из-за долгов, которых у них в общей сложности накопилось свыше 30 миллиардов рублей.

По сравнению с прошлым годов, количество должников увеличилось на 41 тысячу. В числе лидеров по игнорированию платежей находятся алиментщики - нерадивых родителей насчитывается 12 тысяч человек. Еще 5,5 тысяч свердловчан не платят на "коммуналку".

- Временные ограничения на выезд за пределы РФ применяются в отношении должников имеющих задолженность свыше 30 тысяч рублей. Однако, если должник не приступает к погашению в течение двух месяцев с момента возбуждения исполнительного производства, то ограничение права выезда будет вынесено судебным приставом при наличии долга свыше 10 тысяч рублей, - пояснили в УФССП по Свердловской области.

Узнать о задолженности и погасить ее можно через электронные сервисы на сайте УФССП России по Свердловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU