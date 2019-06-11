2019-06-11T08:39:18+03:00
Общество

В Верхотурье детский сад, где ребенку оторвало палец, заплатит 100 тысяч рублей

Наталья КСЕНОФОНТОВА
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По факту происшествия возбуждено уголовное делоПо факту происшествия возбуждено уголовное делоФото: Алексей БУЛАТОВ
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Прокуратура Верхотурского района закончила проверку детского сада № 19. В апреле здесь 5-летней девочке дверью прищемило руку, да так, что ребенку оторвало фалангу пальца.

Незадолго до инцидента в дошкольном учреждении начался ремонт, на время которого с дверей сняли доводчики. В результате оказалось, что двери в открытом положении не фиксировались и очень резко закрывались.

Помимо этого на прогулке за детьми следила только одна воспитательница, хотя должно быть две.

- В целях защиты интересов несовершеннолетней прокуратура района направила исковое заявление в Верхотурский суд о взыскании в пользу ребенка с дошкольного учреждения компенсации морального вреда, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. - Суд обязал детский сад выплатить семье пострадавшей девочки 100 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда.

Кроме того, по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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