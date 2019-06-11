Свердловская полиция ищет байкеров, напавших на операторов придорожных видеокамер

СЕГОДНЯ 08:12 2019-06-11T08:17:58+03:00

На поиски ориентированы наряды ГИБДД, в том числе мотовзвод ДПС и участковые

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На Среднем Урале ищут байкеров, совершивших два нападения на операторов придорожных видеокамер, фиксирующих нарушения ПДД. Об этом сообщил пресс-секретарь регионального главка Валерий Горелых.

Первый налет произошел на автодороге «Мезенское-Заречный», второй - на трассе «Екатеринбург-Тюмень, новое направление, обход поселка Белоярский». На поиски мотоциклистов ориентированы наряды ГИБДД, в том числе мотовзвод ДПС и участковые.

- Все камеры фото/видео фиксации размещаются и контролируются Управлением ГИБДД. Комплексы устанавливаются на основе анализа аварийности, а также с учетом серьезных дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли или пострадали люди. Основная цель спецоборудования - сохранение жизни и здоровья участников движения, а это недостижимо без проведения профилактических мероприятий, - добавил полковник Горелых.

По мнению полиции, работа видеокамер уже доказала свою пользу. Согласно статистике, в 2018 году на автодороге «Мезенское-Заречный» зарегистрировано 25 ДТП, в которых 1 человек погиб и 3 получили травмы. В 2019-м году на этом участке произошло 2 аварии с тремя пострадавшими.

На трассе «Екатеринбург-Тюмень» в 2018 году произошло 53 ДТП с 7 погибшими и 18 пострадавшими. В 2019-м здесь зафиксированы 3 аварии, в которых травмировались 3 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU