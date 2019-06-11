На Урале осудили мужчину, который прикинулся закладчиком и получил крупную партию "синтетики"

СЕГОДНЯ 07:41 2019-06-11T07:49:05+03:00

Ближайшие 3,5 года он проведет за решеткой

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В Екатеринбурге вынесли приговор наркоману-обманщику. 31-летний Богдан Постников признан виновным в незаконном приобретении и хранение без цели сбыта наркотиков в крупном размере.

В Интернете мужчина под предлогом трудоустройства наркокурьером заказал у неустановленного лица товар, за который перевел на электронный кошелек 9900 рублей.

- На следующий день, следуя указаниям неизвестного, Постников забрал вещество в районе торгового центра по улице, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. - В результате задержания сотрудниками полиции у Постникова обнаружено и изъято 7,61 грамм синтетического наркотика, расфасованного в 25 свертков.

Свою вину мужчина признал, но уточнил, что не собирался торговать наркотиками, а купил их для личного употребления. Суд приговорил его к 3,5 годам колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU