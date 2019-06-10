ОАО «РЖД», АО Группа Синара и Сименс Мобилити ГмбХ создадут инжиниринговый центр

СЕГОДНЯ 20:08 2019-06-10T20:08:43+03:00

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Соглашение о сотрудничестве между ОАО «Российские железные дороги», АО Группа Синара и компанией Сименс Мобилити ГмбХ подписано в рамках Петербургского международного экономического форума. Подписи под документом поставили заместитель генерального директора – главный инженер ОАО «РЖД» Сергей Кобзев, генеральный директор Сименс Мобилити ГмбХ Cабрина Суссoн и вице-президент АО Группа Синара Евгений Гриценко.

Стороны намерены развивать сотрудничество в области инженерно-консультационных, предпроектных и проектных услуг, разработки конструкторской, эксплуатационной и ремонтной документации по созданию инновационного железнодорожного подвижного состава и его производства в Российской Федерации, в том числе высокоскоростных электропоездов со скоростью движения до 400 км/ч.

Для реализации соглашения ОАО «РЖД» и Группа Синара намерены создать инжиниринговый центр инновационных технических и технологических решений. Сименс Мобилити ГмбХ выступит в качестве технологического партнера этого проекта. Целью создания инжинирингового центра является консолидация имеющихся и приобретение новых компетенций в области проектирования и производства железнодорожного подвижного состава в России. Первый проект будет касаться высокоскоростных поездов.

Создание инжинирингового центра позволит сформировать штат высококвалифицированных инженеров, специалистов, промышленных дизайнеров, а также интегрировать процессы взаимодействия производителей и научных организаций при создании подвижного состава и объектов инфраструктуры для ОАО «РЖД». В задачи центра будет входить также разработка документации на подвижной состав и объекты инфраструктуры, начиная от технических требований до получения конструкторской документации.

ИСТОЧНИК KP.RU