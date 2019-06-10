ОАО «РЖД», компания Сименс АГ и АО Группа Синара заключили договор на поставку и техническое обслуживание 13 поездов «Сапсан»

СЕГОДНЯ 20:00 2019-06-10T20:06:22+03:00

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Сегодня в рамках Петербургского международного экономического форума ОАО «Российские железные дороги», компании Сименс АГ, Сименс Мобилити Гмбх и АО Группа Синара подписали договор на поставку 13 высокоскоростных поездов «Сапсан», а так же дополнительное соглашение к договору об их техническом обслуживании.

Подписи под документом поставили генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров,президент и генеральный директор компании Сименс АГ Джо Кэзер, генеральный директор Сименс Мобилити ГмбХ Cабрина Суссон и председатель совета директоров АО Группа Синара Дмитрий Пумпянский.

Согласно договору компания Сименс Мобилити Гмбх и АО Группа Синара обязуются поставить ОАО «РЖД» в период с сентября 2022 года по июль 2023 года 13 десятивагонных составов высокоскоростных электропоездов «Сапсан». Общая стоимость контракта на поставку – 513,5 млн евро. Компания Сименс АГ обеспечит техническое обслуживание и ремонт данного подвижного состава в течение всего его срока службы (30 лет). Стоимость дополнительного соглашения к договору на техническое обслуживание 13 десятивагонных поездов «Сапсан» составляет 583,1 млн евро.

Сегодня ОАО «РЖД» эксплуатирует 16 высокоскоростных поездов «Сапсан», их количество уже не позволяет удовлетворить постоянно растущий спрос пассажиров на перевозки. Так, объем перевозок поездами «Сапсан» в 2018 году составил 5,47 млн пассажиров (+ 7 % к уровню 2017 года). Средняя заполняемость «Сапсанов» в 2018 году превышала 92 %, при этом в пиковые периоды постоянно наблюдается дефицит мест (заполняемость свыше 110 % с учетом промежуточных остановок). Приобретение дополнительной партии поездов позволит не только увеличить объем перевозок поездами «Сапсан», удовлетворив растущий спрос без существенного изменения графика движения, но и обеспечит конкурентоспособность холдинга «РЖД».

Эксплуатировать поезда планируется на участках Москва – Санкт-Петербург (число рейсов планируется увеличить с 15 до 18 пар в сутки, из них 9 пар – сдвоенных) и Москва – Нижний Новгород (число рейсов планируется увеличить с одной до 3 пар в сутки).

ИСТОЧНИК KP.RU