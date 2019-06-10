Можно жарить шашлыки: в Екатеринбурге отменили противопожарный режим
В Екатеринбурге отменили особый противопожарный режим, который запрещал разводить открытый огонь в лесах и на торфяных массивах во время сухой жаркой ветреной погоды. Соответствующее постановление подписал мэр города Александр Высокинский.
– Несмотря на отмену особого противопожарного режима, все равно необходимо соблюдать правила пожарной безопасности, – добавили в мэрии. – Не разводите костры в неположенных местах, не оставляйте очаги огня непотушенными, будьте бдительны и внимательны, отдыхая в лесу и садах.
Там добавили, что костры в лесах, сжигание мусора в садах и брошенные окурки по-прежнему являются основными причинами пожаров.
Напомним, режим действовал в Екатеринбурге, и еще девятнадцати городах с 26 апреля.
ИСТОЧНИК KP.RU