2019-06-10T15:55:39+03:00
Общество

Элитные бутики Екатеринбурга заподозрили в продаже подделок

В магазинах прошла таможенная проверка
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: пресс-служба Уральского таможенного управленияФото: пресс-служба Уральского таможенного управления
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В торговый центр Екатеринбурга «Покровский пассаж» сегодня нагрянули таможенники.

Бутики элитного ТРЦ торгуют одеждой, обувью и аксессуарами известных зарубежных марок, однако один из магазинов заподозрили в продаже ширпотреба. Владелец бутика не предоставил сведения о легальности ввоза на территорию Союза иностранных товаров. Чтобы расставить все точки над "и", в торговом павильоне прошла проверка.

- Владельцу товаров установили срок для предоставления документов и сведений, необходимых для проведения таможенного контроля, а также лицензию на продажу товаров, маркированных известным брендом, - рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления.

После того, как бумаги будут получены, решится вопрос о дальнейших действиях таможенных органов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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