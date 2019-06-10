Жителей Екатеринбурга научат «Как подготовить резюме так, чтобы вас хотели взять на работу»

СЕГОДНЯ 15:52 2019-06-10T16:15:46+03:00

Гостям расскажут об основных ошибках соискателей и научат подходить к составлению резюме системно Фото: Алексей БУЛАТОВ

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1 июня в 19.00 в ТЦ Академический пройдет мастер-класс на тему: «Как подготовить свое резюме так, чтобы вас заметили и пригласили на работу». Гостям расскажут об основных ошибках соискателей и научат подходить к составлению резюме системно. Спикер мероприятия, Олег Попов, поделится полезными ссылками на дополнительные материалы и источники, где искать работу в Екатеринбурге.

Олег Попов более более 10 лет работает в сфере Управления персоналом. Два года работал в Start-up проекте запуска розничной сети (144 магазина), более 12 лет в ТОП-5 FMCG компании PepsiCo. А также руководил одним из проектов по подбору персонала к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в г. Екатеринбурге.

На мастер –классе Вы узнаете:

что обязательно нужно указать в резюме и в каком порядке: каковы современные требования

как описать свой предыдущий опыт работы, чтобы было понятно, что вы делали в компании

как подбирать фотографию в резюме, чтобы она создавала удачный образ и что делать, если фото нет

как указать недолгие проекты, чтобы они не создавали отрицательного мнения о вас

как скромному человеку, который не умеет расхваливать себя, сделать «продающее» резюме, которое поможет найти работу мечты.

ВХОД СВОБОДНЫЙ по регистрации (всего 20 мест)

Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте.

Место проведения: ТЦ Академический, Краснолесье 133. Салон Tele2 Длительность 30 минут Каждый получит подарок от организаторов.

Что такое лекторий «Спичка!»?

Лекторий и сообщество «Спичка!» созданы мобильным оператором Tele2 и здесь каждый участник сообщества может поделиться своим опытом. Мы собираемся каждую неделю в дружеской обстановке и слушаем полезную 20-минутную лекцию.

ИСТОЧНИК KP.RU