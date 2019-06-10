2019-06-10T15:31:33+03:00
Общество

В Екатеринбурге пройдет первая в летнем сезоне ярмарка выходного дня

Торговые ряды по традиции развернутся на Площади 1905 года
Наталья КСЕНОФОНТОВА
Поделиться:
Фото: Центр организации выставок и ярмарок ЕкатеринбургаФото: Центр организации выставок и ярмарок Екатеринбурга
Изменить размер текста:

В уральской столице в ближайший уик-энд пройдет первая летняя ярмарка выходного дня. Как обычно, торговые ряды расположатся на Площади 1905 года.

Учитывая самый разгар дачного сезона и посадочных работ, для садоводов привезут широкий ассортимент саженцев и рассады цветочных, садовых и декоративных культур. Это яблони, груши, малина, вишня, жимолость, облепиха, помидоры, огурцы. Все товары привезут опытные садоводы и ведущие питомники Уральского региона.

Также екатеринбуржцы и гости города смогут купить разнообразные овощи и фрукты, молоко и молочные продукты, мясо и мясные деликатесы, рыбу и различные дары моря, а также сладости, мед. Фермеры из Крыма вновь порадуют посетителей свежей клубникой.

- Новым участником ярмарки станет предприятие из Сибири, которое представит продукцию из экологически чистых районов Красноярского края: оленину, северную рыбу - нельму, осетра, муксуна, хариуса, чира, сига, пелядь, колбасы из дичи, лекарственные травы, - рассказали в Центре организации выставок и ярмарок Екатеринбурга.

Ярмарка будет работать в субботу и воскресенье, 15 и 16 июня, с 9:00 до 16:30. С 19:00 пятницы до 18:00 воскресенья парковка на площади работать не будет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Депутат Вихарев попросил исключить сквер на Драме из списка мест для строительства храма святой Екатерины
ВТБ и Росатом заключили соглашение о намерении по финансированию перспективных проектов Госкорпорации «Росатом»
Элитные бутики Екатеринбурга заподозрили в продаже подделок
Жителей Екатеринбурга научат «Как подготовить резюме так, чтобы вас хотели взять на работу»
ВТБ обеспечил прием карт UnionPay в онлайн-кассах РЖД
Свердловские муниципалитеты получили 15 новых передвижных медкомплексов
ОАО «РЖД» и Свердловская область договорились о развитии системы медпомощи и медицинского туризма
На предприятиях ЕВРАЗа на Урале стартовала летняя оздоровительная кампания
В Челябинске задержали фургон с тонной контрафактной водки, которую везли на свадьбу в Екатеринбург
Болевая точка: уральский художник нарисовал картину о протестах в скере у Театра драмы
В Екатеринбург приехала комиссия, которая проверит готовность города к Универсиаде-2023
В Екатеринбурге за год число аварий с детьми выросло в два раза
Суд отказался выпускать из-под домашнего ареста экс-начальника Свердловской железной дороги
В Екатеринбурге с фирмы по строительству дорог взыскали 350 тысяч за нарушение ПДД
Уралец Сергей Карякин провалил первый этап крупнейшей квадровой гонки страны
ВТБ представит VR-ипотеку и VR-инвестиции на ПМЭФ
Без лица и в капюшоне: скульптура уличным художникам появилась в центре Екатеринбурга
В Камышлове осудили экс-главу ветстанции, которая за взятки покрывала местного мясодела
Свердловская область заняла второе место в России по количеству жилья для детей-сирот
В начале этой недели уральцев ждут жара, дожди и грозы
Продажа квартиры вынудила екатеринбурженку погасить долги по алиментам
Младшему два года: в Екатеринбурге в авариях за сутки пострадали три ребенка
На Урале разыскивают двух подростков
Екатеринбург возобновляет прямое авиасообщение с Нижнекамском
В многоэтажке Екатеринбурга начался пожар