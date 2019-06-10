В Екатеринбурге пройдет первая в летнем сезоне ярмарка выходного дня

СЕГОДНЯ 15:21 2019-06-10T15:31:33+03:00

Торговые ряды по традиции развернутся на Площади 1905 года

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В уральской столице в ближайший уик-энд пройдет первая летняя ярмарка выходного дня. Как обычно, торговые ряды расположатся на Площади 1905 года.

Учитывая самый разгар дачного сезона и посадочных работ, для садоводов привезут широкий ассортимент саженцев и рассады цветочных, садовых и декоративных культур. Это яблони, груши, малина, вишня, жимолость, облепиха, помидоры, огурцы. Все товары привезут опытные садоводы и ведущие питомники Уральского региона.

Также екатеринбуржцы и гости города смогут купить разнообразные овощи и фрукты, молоко и молочные продукты, мясо и мясные деликатесы, рыбу и различные дары моря, а также сладости, мед. Фермеры из Крыма вновь порадуют посетителей свежей клубникой.

- Новым участником ярмарки станет предприятие из Сибири, которое представит продукцию из экологически чистых районов Красноярского края: оленину, северную рыбу - нельму, осетра, муксуна, хариуса, чира, сига, пелядь, колбасы из дичи, лекарственные травы, - рассказали в Центре организации выставок и ярмарок Екатеринбурга.

Ярмарка будет работать в субботу и воскресенье, 15 и 16 июня, с 9:00 до 16:30. С 19:00 пятницы до 18:00 воскресенья парковка на площади работать не будет.

ИСТОЧНИК KP.RU