2019-06-10T15:00:59+03:00
Здоровье

Свердловские муниципалитеты получили 15 новых передвижных медкомплексов

Это фельдшерские, стоматологические и офтальмологический кабинеты
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Церемония вручения ключей состоялась на площадке Территориального центра медицины катастрофЦеремония вручения ключей состоялась на площадке Территориального центра медицины катастрофФото: Алексей БУЛАТОВ
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Губернатор Евгений Куйвашев передал в больницы региона новые передвижные медкомплексы. Среди них девять фельдшерско-акушерских пунктов, пять стоматологических кабинетов и впервые - офтальмологический комплекс.

Техника отправится в 13 муниципалитетов Свердловской области, в числе которых Ивдель, Ачит, Верхняя Синячиха, Асбест, село Покровское Каменского района.

Приезжать к людям ФАПы будут не реже двух раз в неделю Фото: Алексей БУЛАТОВ

Приезжать к людям ФАПы будут не реже двух раз в неделюФото: Алексей БУЛАТОВ

Передвижной кабинет офтальмологии передан в распоряжение Свердловской областной клинической больницы №1.

- Такой комплекс в этом году мы закупили впервые. Модуль оснащен современным оборудованием, позволяющим проводить диагностику и оказывать специализированную медицинскую помощь. Рассчитываю, что ФАПы будут работать долго и эффективно. С их помощью первичная медицинская помощь максимально приблизится к сельским жителям и жителям отдаленных территорий, будет способствовать сохранению и укреплению здоровья уральцев, - сказал губернатор Евгений Куйвашев.

Впервые был куплен передвижной офтальмологический комплекс Фото: Алексей БУЛАТОВ

Впервые был куплен передвижной офтальмологический комплексФото: Алексей БУЛАТОВ

ФАПы предназначены для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов, в которых живут меньше 100 человек. Они оснащены электрокардиографом, дефибриллятором, дыхательным ручным аппаратом и многим другим.

Комплекс работает по определенному графику, который сообщается жителям через сельских старост и медработников. Выезды осуществляются не реже двух раз в неделю в каждый населенный пункт.

Всего по населенных пунктам будут курсировать 16 передвижных кабинетов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Всего по населенных пунктам будут курсировать 16 передвижных кабинетовФото: Алексей БУЛАТОВ

- Обеспечение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи жителям является одним из приоритетных направлений деятельности правительства Свердловской области в силу высокой социальной и медико-демографической значимости для системы здравоохранения региона, - заявил министр здравоохранения Андрей Цветков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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