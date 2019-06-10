СЕГОДНЯ 13:57 2019-06-10T16:19:08+03:00

На организацию летнего отдыха детей и сотрудников двух предприятий компания направила около 86 млн рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

10 июня 2019 года на предприятиях ЕВРАЗа на Урале стартовала летняя оздоровительная кампания.

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Более 3,7 тысячи детей и сотрудников ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОКа отдохнут этим летом в санаториях и оздоровительных лагерях по льготным путевкам.

На организацию летнего отдыха детей и сотрудников двух предприятий компания направила около 86 млн рублей.

Дети отдохнут в ведомственных оздоровительных лагерях «Баранчинские огоньки» в Нижнем Тагиле и «Чайка» в Качканаре, а также в ряде муниципальных лагерей. В рамках программы семейного оздоровления и отдыха «Мать и дитя» сотрудники и их дети смогут отдохнуть в санатории «Леневка», «Ключики», «Зеленый мыс», а также в ряде других санаториев и пансионатов России, в том числе на южном побережье Черного моря.

Стоимость путевок для работников предприятий ЕВРАЗа на Урале зависит от стажа работы. Работник оплачивает от 5 до 20 % от полной стоимости, остальные затраты берет на себя предприятие.

Оздоровительная программа не ограничивается летней кампанией. Оздоровительный лагерь «Баранчинские огоньки» работает в круглогодичном режиме, в таком же режиме работает санаторий-профилакторий «Леневка».

ИСТОЧНИК KP.RU