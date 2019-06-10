В Челябинске задержали фургон с тонной контрафактной водки, которую везли на свадьбу в Екатеринбург

СЕГОДНЯ 13:09 2019-06-10T15:03:39+03:00

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Мобильная группа Челябинской таможни совместно с пограничным Управлением ФСБ задержала автомобиль, до отказа груженный нелегальным алкоголем.

В остановленным грузовом фургоне «фиат» таможенники обнаружили 180 коробок спиртного. Порядка 2 160 бутылок везли в Россию из Казахстана. Со слов хозяйки груза, более 1 000 литров алкоголя предназначались для празднования свадьбы родственников в Екатеринбурге.

Фото: пресс-служба Челябинской таможни

Однако праздник может быть испорчен, так как всю партию ввезли незаконно - ни одна из бутылок не имела специальных акцизных марок.

- По законодательству на всю алкогольную продукцию должны быть нанесены акцизные марки, а торговый оборот немаркированной продукции запрещен, - рассказал начальник отдела контроля за ввозом и оборотом товаров Челябинской таможни Денис Соляников.

Товар был изъят и передан полицейским для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела. Максимальная мера наказания статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU