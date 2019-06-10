В Екатеринбург приехала комиссия, которая проверит готовность города к Универсиаде-2023

СЕГОДНЯ 11:51 2019-06-10T11:59:52+03:00

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В Екатеринбург прибыла оценочная комиссия Международной федерация студенческого спорта - FISU. Входящие в ее состав специалисты уже приступили к изучению потенциала уральской столицы для проведения XXXII Всемирной летней Универсиады-2023. Делегаты познакомятся с презентацией города и посетят объекты, которые предполагается задействовать во время проведения игр.

Фото: Департамент информполитики региона

- Город и регион обладают опытом проведения крупных международных событий, и не только спортивных. Очень важно, что здесь расположен один из крупнейших федеральных университетов. Для нас это один из ключевых элементов организации Универсиады, потому что для нас важно, какое наследие останется после игр. Здесь мы видим активную позицию руководства университета, региона, города. Мы видим, что площадка в дальнейшем будет реализована как кампус вуза, будет долгие-долгие годы работать на благо, - сказал президент FISU Олег Матыцин.

Фото: Департамент информполитики региона

По результатам комиссия составит отчет, который будет представлен на заседании исполнительного комитета FISU. Он состоит из 23 человек, при этом для принятия положительного решения о выборе места проведения игр необходимо 12 голосов.

ИСТОЧНИК KP.RU