Суд отказался выпускать из под домашнего ареста экс-начальника Свердловской железной дороги
Алексея Миронова обвиняют в получении взятки
Изначально Миронова отправили в СИЗО, но позже отпустили домойФото: Алексей БУЛАТОВ
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Ленинский районный суд Екатеринбурга отказался выпускать из под домашнего ареста бывшего начальника Свердловской железной дороги Алексея Миронова. Сторона защиты настаивала на смягчении меры пресечения до подписки о невыезде.
Миронова задержали сотрудники СКР на транспорте и УФСБ в декабре прошлого года. Против него возбуждено четыре уголовных дела по статьям «получение должностным лицом взятки».
Три уголовных дела касаются строительства дома железнодорожника на рублевке, а еще одно связано со строительством путей в ХМАО.
ИСТОЧНИК KP.RU