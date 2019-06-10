2019-06-10T10:36:00+03:00
Происшествия

Суд отказался выпускать из под домашнего ареста экс-начальника Свердловской железной дороги

Алексея Миронова обвиняют в получении взятки
Олег Галимов
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Изначально Миронова отправили в СИЗО, но позже отпустили домойИзначально Миронова отправили в СИЗО, но позже отпустили домойФото: Алексей БУЛАТОВ
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Ленинский районный суд Екатеринбурга отказался выпускать из под домашнего ареста бывшего начальника Свердловской железной дороги Алексея Миронова. Сторона защиты настаивала на смягчении меры пресечения до подписки о невыезде.

Миронова задержали сотрудники СКР на транспорте и УФСБ в декабре прошлого года. Против него возбуждено четыре уголовных дела по статьям «получение должностным лицом взятки».

Три уголовных дела касаются строительства дома железнодорожника на рублевке, а еще одно связано со строительством путей в ХМАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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