2019-06-10T10:25:16+03:00
Общество

В Екатеринбурге с фирмы по строительству дорог взыскали 350 тысяч за нарушение ПДД

Чтобы компания выплатила долг, приставам пришлось внести запрет на пользование машинами
Наталья КСЕНОФОНТОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Судебные приставы Екатеринбургского спецотдела взыскали штрафы ГИБДД с местного предприятия. Казус в том, что фирма занимается строительством и ремонтом дорог, но почему-то сама регулярно нарушала ПДД. Платить по квитанциям компания всячески отказывалась, накопив в результате долг в 350 тысяч рублей.

- Должник допускал движение тяжеловесного или крупногабаритного транспортного средства с превышением допустимых габаритов, - пояснили в УФССП по Свердловской области.

Чтобы вразумить компанию, приставы вынесли постановление о запрете на регистрационные действия в отношении автомобилей предприятия. После этого строительная организацию разом погасила задолженность.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Екатеринбурге за год число аварий с детьми выросло в два раза
Суд отказался выпускать из под домашнего ареста экс-начальника Свердловской железной дороги
Уралец Сергей Карякин провалил первый этап крупнейшей квадровой гонки страны
ВТБ представит VR-ипотеку и VR-инвестиции на ПМЭФ
Без лица и в капюшоне: скульптура уличным художникам появилась в центре Екатеринбурга
В Камышлове осудили экс-главу ветстанции, которая за взятки покрывала местного мясодела
Свердловская область заняла второе место в России по количеству жилья для детей-сирот
В начале этой недели уральцев ждут жара, дожди и грозы
Продажа квартиры вынудила екатеринбурженку погасить долги по алиментам
Младшему два года: в Екатеринбурге в авариях за сутки пострадали три ребенка
На Урале разыскивают двух подростков
Екатеринбург возобновляет прямое авиасообщение с Нижнекамском
В многоэтажке Екатеринбурга начался пожар