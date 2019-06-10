В Екатеринбурге с фирмы по строительству дорог взыскали 350 тысяч за нарушение ПДД
Судебные приставы Екатеринбургского спецотдела взыскали штрафы ГИБДД с местного предприятия. Казус в том, что фирма занимается строительством и ремонтом дорог, но почему-то сама регулярно нарушала ПДД. Платить по квитанциям компания всячески отказывалась, накопив в результате долг в 350 тысяч рублей.
- Должник допускал движение тяжеловесного или крупногабаритного транспортного средства с превышением допустимых габаритов, - пояснили в УФССП по Свердловской области.
Чтобы вразумить компанию, приставы вынесли постановление о запрете на регистрационные действия в отношении автомобилей предприятия. После этого строительная организацию разом погасила задолженность.
ИСТОЧНИК KP.RU