В Екатеринбурге с фирмы по строительству дорог взыскали 350 тысяч за нарушение ПДД

СЕГОДНЯ 10:24 2019-06-10T10:25:16+03:00

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Судебные приставы Екатеринбургского спецотдела взыскали штрафы ГИБДД с местного предприятия. Казус в том, что фирма занимается строительством и ремонтом дорог, но почему-то сама регулярно нарушала ПДД. Платить по квитанциям компания всячески отказывалась, накопив в результате долг в 350 тысяч рублей.

- Должник допускал движение тяжеловесного или крупногабаритного транспортного средства с превышением допустимых габаритов, - пояснили в УФССП по Свердловской области.

Чтобы вразумить компанию, приставы вынесли постановление о запрете на регистрационные действия в отношении автомобилей предприятия. После этого строительная организацию разом погасила задолженность.

ИСТОЧНИК KP.RU