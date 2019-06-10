Уралец Сергей Карякин провалил первый этап крупнейшей квадровой гонки страны

СЕГОДНЯ 09:58 2019-06-10T10:02:40+03:00

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В Казани завершился первый этап крупнейшей квадровой гонки страны - Can-Am X Race. Участие в заездах принимают сразу два уральских экипажа: Сергей Карякин-Антон Власюк и Алексей Шмотьев-Андрей Рудницкий.

Фото: страница Сергея Карякина в ВК

Победитель Дакара-2017 года вместе со своим штурманом выступают в классе "Абсолют". На отдельных этапах гонщики финишировали в тройке сильнейших, но поломки внесли свои коррективы.

Фото: страница Сергея Карякина в ВК

- У нас сломалась коробка на третьем спецучастке, и как итог - финиш на дальней позиции. Мы естественно не за таким результатом ехали, но это гонки. Тут, кстати, поломки настигли многих сильных пилотов, - рассказал Сергей Карякин. - Мы обязательно сделаем выводы и будем готовы на все 100 к следующим стартам.

Фото: страница Сергея Карякина в ВК

Экипаж Алексея Шмотьева и Андрея Рудницкого заняли 9-е место в своём классе. Сергей Карякин и Антон Власюк смогли попасть только во вторую десятку.

Второй этап Can-Am X Race пройдет со 26 по 28 июля в Карелии, третий состоится 6-8 сентября в Астраханской области.

ИСТОЧНИК KP.RU