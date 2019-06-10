2019-06-10T09:31:09+03:00
Общество

В Камышлове осудили экс-главу ветстанции, которая за взятки покрывала местного мясодела

Женщина выдавала ему "липовые" документы о качестве продукции
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Вознаграждения от бизнесмена женщина получала в течение 2,5 летВознаграждения от бизнесмена женщина получала в течение 2,5 летФото: Алексей БУЛАТОВ
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Камышловский суд вынес приговор по уголовному делу в отношении экс-начальницы ветеринарной станции. Зуайру Сапкулову признали виновной в получении взятки и служебном подлоге.

В течение 2,5 лет женщина неоднократно получала вознаграждения от местного индивидуального предпринимателя. Бизнесмен занимался производством и продажей молочной и мясной продукции и просил выдавать ему подложные ветсвидетельства. За нужные бумаги мужчина расплачивался деньгами, продукцией или стройматериалами.

- Кроме этого, Сапкулова лично внесла в 11 официальных ветеринарных свидетельств ложные сведения о результатах лабораторных исследований молочной продукции предпринимателя, подтверждающие их качество и безопасность, а также пригодность для дальнейшей промышленной переработки, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. - При этом в обязанности руководителя ветстанции входили организация и контроль ветеринарно-санитарного благополучия, обеспечение безопасности выпускаемой продукции животного происхождения, защита населения от болезней.

Сама подсудимая виновной себя не признала, пояснив, что предприниматель ее оговаривает.

За служебный подлог суд оштрафовал Зуайру Сапкуловой на 10 тысяч рублей, но от наказания женщина была освобождена в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.

За взятки суд приговорил бывшего руководителя ветстанции к штрафу в 500 тысяч рублей с лишением права занимать должности на госслужбе, органах местного самоуправления, связанных с выполнением функций представителя власти либо организационно-распорядительных или административно-хозяйственных полномочий сроком на 3 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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