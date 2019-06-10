2019-06-10T09:01:03+03:00
Общество

Свердловская область заняла второе место в России по количеству жилья для детей-сирот

За прошедший год новоселье отметили более 1000 человек
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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В 2019-м жилье получат не менее 800 детей-сиротВ 2019-м жилье получат не менее 800 детей-сиротФото: Алексей БУЛАТОВ
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Средний Урал стал вторым регионом России по количеству предоставления жилья для детей-сирот за прошедший год. В 2018-м свердловчанам из этой категории было предоставлено рекордное число квартир - 1030.

Всего же за 8 лет реализации программы по обеспечению жильем сирот новоселье отметили почти шесть тысяч человек.

- Работа по обеспечению жильём детей-сирот в Свердловской области ведётся последовательно и будет продолжена в дальнейшем. Мы набрали очень хорошие темпы по предоставлению жилья и будем их поддерживать, - отметил губернатор Евгений Куйвашев.

В 2018 году на мероприятия в сфере защиты детей-сирот и оставшихся без попечения родителей, направили более 5 миллиардов рублей. В этом году объем инвестиций увеличен до 5,8 миллиарда. В 2019-м жилье получат не менее 800 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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