Продажа квартиры вынудила екатеринбурженку погасить долги по алиментам

СЕГОДНЯ 07:47 2019-06-10T07:51:01+03:00

До этого на все сделки с имуществом был наложен запрет

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В Екатеринбурге на одного должника-алиментщика стало меньше.

Местная жительница задолжала своему сыну 40 тысяч рублей. Выплачивать деньги женщина явно не собиралась, несмотря на то, что в ее отношении приставы ввели ряд ограничений. Горе-матери запретили покидать пределы родины и совершать какие-либо сделки с имеющимся имуществом, а также арестовали средства на банковских счетах.

- Но о своем долге женщина вспомнила лишь, когда захотела продать квартиру, на которую наложен запрет. На один из арестованных расчетных счетов должника поступил задаток за недвижимость, который был списан в счет погашения задолженности по алиментам, - рассказали в УФССП по Свердловской области.

Правда изначально женщина пыталась обмануть приставов. Она предоставила копии чеков о денежных переводах сыну. Однако эти средства не могут считаться алиментными платежами, так как были зачислены не на счет законного представителя, в данном случае отца мальчика.

ИСТОЧНИК KP.RU