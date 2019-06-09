2019-06-09T17:03:26+03:00
Общество

На Урале разыскивают двух подростков

Парни сбежали из социально-реабилитационного центра в Верхней Салде
Елена БЛАГИНИНА
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На Урале разыскивают воспитанников социально-реабилитационного центра Верхней Салды. 17-летний Эдуард Терещенко и 15-летний Евгений Павленко, которые 8 июня около 15:00 часов ушли из центра и до сих пор не вернулись.

- Ранее Эдуард Терещенко неоднократно совершал самовольные уходы из центра и каждый раз его находили в Кировграде, - рассказывают в ГУ МВД по Свердловской области.

Фото: ГУ МВД по Свердловской области

Фото: ГУ МВД по Свердловской области

Эдуарду на вид 16-17 лет, рост 160 см, светло-русые волосы, длинная челка, серые глаза, был одет в серый спортивный костюм, кроссовки темного цвета.

Евгению на вид 15-16 лет, рост 160 см, спортивного телосложения, волосы темные, короткие, глаза темные, кожа смуглая. Был одет в черную футболку и черные спортивные штаны, на ногах кроссовки в сеточку черного цвета.

Фото: ГУ МВД по Свердловской области

Фото: ГУ МВД по Свердловской области

Если Вы знаете, где находятся подростки, позвоните по телефону 8(34345) 5-46-35 или 8-999-368-06-93.

ИСТОЧНИК KP.RU

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