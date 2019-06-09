Екатеринбург возобновляет прямое авиасообщение с Нижнекамском

СЕГОДНЯ 14:44 2019-06-09T14:44:27+03:00

Рейсы в Нижнекамск будут выполняться по вторникам и воскресеньям Фото: Алексей БУЛАТОВ

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С 11 июня возобновляется авиасообщение между Екатеринбургом и Нижнекамском.

- Вылеты из Екатеринбурга будут выполняться по вторникам и воскресеньям в 19:25, из Нижнекамска — по понедельникам и средам в 02:50 по местному времени, - рассказывают вАдминистрации Екатеринбурга. - Время в пути составит 1 час 20 минут. Пассажиров перевезут самолеты CRJ-200 вместимостью 50 человек.

По итогам 2018 года на направлении было обслужено более 9 тысяч пассажиров, но с начала 2019 года прямых рейсов между городами не было.

Напомним, на этой неделе Екатеринбург также открыл прямое авиасообщение с Магаданом с промежуточной посадкой в Якутске. Рейс выполняется из Екатеринбурга по понедельникам в 18:50, из Магадана - по вторникам в 11:10 по местному времени.

ИСТОЧНИК KP.RU