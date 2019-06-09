Екатеринбург возобновляет прямое авиасообщение с Нижнекамском
С 11 июня возобновляется авиасообщение между Екатеринбургом и Нижнекамском.
- Вылеты из Екатеринбурга будут выполняться по вторникам и воскресеньям в 19:25, из Нижнекамска — по понедельникам и средам в 02:50 по местному времени, - рассказывают вАдминистрации Екатеринбурга. - Время в пути составит 1 час 20 минут. Пассажиров перевезут самолеты CRJ-200 вместимостью 50 человек.
По итогам 2018 года на направлении было обслужено более 9 тысяч пассажиров, но с начала 2019 года прямых рейсов между городами не было.
Напомним, на этой неделе Екатеринбург также открыл прямое авиасообщение с Магаданом с промежуточной посадкой в Якутске. Рейс выполняется из Екатеринбурга по понедельникам в 18:50, из Магадана - по вторникам в 11:10 по местному времени.
ИСТОЧНИК KP.RU