2019-06-09T14:02:42+03:00
Происшествия

В многоэтажке Екатеринбурга начался пожар

На место тут же помчались сотрудники МЧС
Елена БЛАГИНИНА
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К счастью, все обошлосьК счастью, все обошлосьФото: Алексей БУЛАТОВ
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Сегодня около 13 часов дня жители девятиэтажки на Волгоградской почувствовали запах дыма. Они испгались, мол, неужели горим, и тут же позвонили пожарным. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного МЧС в 13:19 и пожарные тут же поехали на место.

Оказалось, что пожар вспыхнул не в жилом помещении, а на лестничной клетке третьего этажа. Кто-то оставил там мусор, и он загорелся.

- Пламя распространилось на площадь двух квадратных метров, - говорят в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. - В тушении пожара были задействованы 3 единицы техники и 16 человек личного состава.

Пожар потушили в течение трех минут. К счастью, обошлось без пострадавших.

ИСТОЧНИК KP.RU

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