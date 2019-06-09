Над Екатеринбургом появилось редкое явление - серебристые облака
Жители Екатеринбурга этой ночью могли увидеть удивительное явление - серебристые облака. Выглядят они невероятно - взгляд не оторвать!
- Серебристые облака самые высокие облака на Земле, - рассказывает "КП-Екатеринбург" Владилен Санакоев, инженер учебной обсерватории УрФУ. - Их высота обычно составляет от 75 до 85 километров в мезосфере. Почти в космосе!
Наблюдается такое явление обычно в июне и июле в северной части неба.
- Высота облаков позволяет им быть еще освещенными Солнцем, когда у нас уже наступают сумерки и видны звезды, - поясняет Санакоев. - Очень хороший ориентир - звезда Капелла альфа Возничего. Это одна из ярчайших звезд северного полушария - обычно она видна на фоне светящихся серебристых облаков низко над горизонтом.
ИСТОЧНИК KP.RU