2019-06-09T12:04:19+03:00
Происшествия

На ВИЗе загорелось старое здание школы

Его уже успели потушить
Елена БЛАГИНИНА
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Фото: ЕКБ Новости/ekb_1newsФото: ЕКБ Новости/ekb_1news
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Сегодня днем из здания школы на улице Котельникова на ВИЗе появился столб дыма. В воздухе запахло гарью. Очевидцы тут же позвонили на пульт дежурного МЧС и вызвали пожарных. Те мгновенно примчались.

- Важно подчеркнуть, что это здание не эксплуатируется, школа там сейчас не работает, - отмечают в ГУ МЧС по Свердловской области. - На месте работали 8 человек и 2 единицы техники.

Оказалось, что загорелся строительный мусор. Пламя охватило площадь 30 квадратных метров. К счастью, его быстро потушили - обошлось без пострадавших.

ИСТОЧНИК KP.RU

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