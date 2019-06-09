На ВИЗе загорелось старое здание школы
Его уже успели потушить
Фото: ЕКБ Новости/ekb_1news
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Сегодня днем из здания школы на улице Котельникова на ВИЗе появился столб дыма. В воздухе запахло гарью. Очевидцы тут же позвонили на пульт дежурного МЧС и вызвали пожарных. Те мгновенно примчались.
- Важно подчеркнуть, что это здание не эксплуатируется, школа там сейчас не работает, - отмечают в ГУ МЧС по Свердловской области. - На месте работали 8 человек и 2 единицы техники.
Оказалось, что загорелся строительный мусор. Пламя охватило площадь 30 квадратных метров. К счастью, его быстро потушили - обошлось без пострадавших.
ИСТОЧНИК KP.RU