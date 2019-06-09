2019-06-09T11:50:33+03:00
Общество

В Екатеринбурге открывается "космическая" выставка

В выставке много личных воспоминаний космонавта Сергея Прокопьева
Елена БЛАГИНИНА
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Фото: Екатеринбургский планетарийФото: Екатеринбургский планетарий
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Екатеринбургский планетарий и московский Музей космонавтики открывают

выставку «Выше Уральских гор. Сергей Прокопьев – первый екатеринбуржец в космосе».

На выставке можно будет пройти путь космонавта бок о бок с Сергеем Прокопьевым - 122-м космонавтом нашей страны и первым екатеринбуржцем, который побывал в космосе.

- Вместе вы будете упорно тренироваться,чтобы занять своё место на орбите и взлететь с той же стартовой площадки космодрома Байконур, с которой когда-то взлетел Юрий Алексеевич Гагарин, - обещают организаторы. - Вы сможете полюбоваться на Землю из иллюминатора с высоты нескольких сотен километров, выполните десятки серьёзных научных экспериментов, повеселитесь с коллегами по станции и даже выйдете в открытый космос.

Открытие выставки состоится 12 июня в 13:30 на Плотинке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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