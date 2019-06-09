На Урале полицейские нашли двух пропавших девочек
6 июня в поселке Ис пропали две девочки: 16-летняя Маша и 15-летняя Полина. Подружки не пришли домой ночевать и родственники не знали, где они находятся.
Полицейские тут же взялись за дело, стали опрашивать друзей и жильцов поселка, проверять контакты и переписки в социальных сетях. На поиски девочек направили 8 поисковых групп из 32 человек. Вскоре выяснилось, что из поселка подружки уехали к друзьям в Качканар. Уже в Качканаре сотрудники автовокзала вспомнили, что похожие девочки покупали билеты до Екатеринбурга.
- Девушек обнаружили в столице Среднего Урала и доставили домой, - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области. - Благодаря слаженным действиям всех подразделений, девушек, ушедших из дома, удалось найти в дежурные сутки.
Сейчас сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних будет проводить проверку.
ИСТОЧНИК KP.RU