На Урале полицейские нашли двух пропавших девочек

СЕГОДНЯ 11:17 2019-06-09T11:17:59+03:00

Оказалось, что школьницы уехали из поселка Ис в Екатеринбург

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6 июня в поселке Ис пропали две девочки: 16-летняя Маша и 15-летняя Полина. Подружки не пришли домой ночевать и родственники не знали, где они находятся.

Полицейские тут же взялись за дело, стали опрашивать друзей и жильцов поселка, проверять контакты и переписки в социальных сетях. На поиски девочек направили 8 поисковых групп из 32 человек. Вскоре выяснилось, что из поселка подружки уехали к друзьям в Качканар. Уже в Качканаре сотрудники автовокзала вспомнили, что похожие девочки покупали билеты до Екатеринбурга.

- Девушек обнаружили в столице Среднего Урала и доставили домой, - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области. - Благодаря слаженным действиям всех подразделений, девушек, ушедших из дома, удалось найти в дежурные сутки.

Сейчас сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних будет проводить проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU