Появилось видео экстренной посадки самолета, летевшего в Екатеринбург, в Санкт-Петербурге

СЕГОДНЯ 10:18 2019-06-09T10:18:53+03:00

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Вечером 8 июня в питерском аэропорту «Пулково»экстренно приземлился борт авиакомпании «Уральские авиалинии».

- У меня зубы от страха стучали, но приземление было мягким, - рассказывает Елена, пассажир самолета. - Нас встречали пожарные, «Скорая помощь».

Оказалось, что у самолета возникли проблемы с шасси и экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета. Но посадка была, мягко говоря, неприятной для пассажиров - в самолете был жуткий свист. Публикуем видео, на котором понятно: звуки были действительно пугающими.

К счастью, в итоге все закончилось хорошо - вскоре после посадки пассажиров отправили в Екатеринбург другим самолетом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="360" height="198" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/713755" frameborder="0"></iframe> Самолет экстренно садится в Санкт-Петербурге.Видео: Елена Осиева

ИСТОЧНИК KP.RU