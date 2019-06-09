Появилось видео экстренной посадки самолета, летевшего в Екатеринбург, в Санкт-Петербурге
Вечером 8 июня в питерском аэропорту «Пулково»экстренно приземлился борт авиакомпании «Уральские авиалинии».
- У меня зубы от страха стучали, но приземление было мягким, - рассказывает Елена, пассажир самолета. - Нас встречали пожарные, «Скорая помощь».
Оказалось, что у самолета возникли проблемы с шасси и экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета. Но посадка была, мягко говоря, неприятной для пассажиров - в самолете был жуткий свист. Публикуем видео, на котором понятно: звуки были действительно пугающими.
К счастью, в итоге все закончилось хорошо - вскоре после посадки пассажиров отправили в Екатеринбург другим самолетом.
Самолет экстренно садится в Санкт-Петербурге.Видео: Елена Осиева
ИСТОЧНИК KP.RU