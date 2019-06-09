2019-06-09T09:21:13+03:00
Происшествия

Прокуратура проведет проверку после пожара в исправительной колонии

Вчера в поселке Гари был крупный пожар в ИК № 8
Елена БЛАГИНИНА
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При необходимости заключенных могут перевести в другие колонииПри необходимости заключенных могут перевести в другие колонии
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Прокуратура Свердловской области организовала проверку соблюдения требований противопожарной безопасности в ИК № 8 в поселке Гари. Вчера, 8 июня, там загорелось помещение промышленной площадки - цеха деревообработки. Огнем было охвачено больше 2000 квадратных метров, а тушить пожар пришлось с вертолета.

- По предварительной информации, пострадавших нет, - подчеркнули в прокуратуре Свердловской области. - Уральский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях выехал в колонию для координации деятельности правоохранительных органов.

Прокуратура будет устанавливать обстоятельства возгорания.

- По результатам надзорных мероприятий будут приняты меры прокурорского реагирования, - добавили в прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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