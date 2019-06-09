Прокуратура проведет проверку после пожара в исправительной колонии
Прокуратура Свердловской области организовала проверку соблюдения требований противопожарной безопасности в ИК № 8 в поселке Гари. Вчера, 8 июня, там загорелось помещение промышленной площадки - цеха деревообработки. Огнем было охвачено больше 2000 квадратных метров, а тушить пожар пришлось с вертолета.
- По предварительной информации, пострадавших нет, - подчеркнули в прокуратуре Свердловской области. - Уральский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях выехал в колонию для координации деятельности правоохранительных органов.
Прокуратура будет устанавливать обстоятельства возгорания.
- По результатам надзорных мероприятий будут приняты меры прокурорского реагирования, - добавили в прокуратуре.
ИСТОЧНИК KP.RU