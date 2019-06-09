2019-06-09T08:52:27+03:00
Происшествия

Ночью в Екатеринбурге сгорела сауна

ЧП произошло на улице Окружной
Елена БЛАГИНИНА
Поделиться:
Фото: Павел ШишейФото: Павел Шишей
Изменить размер текста:

Сегодня ночью - около 00:30 на пульт дежурного МЧС поступило сообщение о том, что на улице Окружной загорелась сауна. Оказалось, что полыхает комплекс саун «Флоризель». На место тут же помчались пожарные - 11 человек личного состава.

Для тушения пламени им понадобилось 4 единицы техники. Площадь пожара оказалась довольно большой - 30 квадратных метров.

- Выяснилось, что повреждены кровля, чердачное перекрытие и внутренняя отделка подсобного помещения сауны, - рассказывают в ГУ МЧС по Свердловской области.

К счастью, потушить огонь удалось довольно быстро: уже через 15 минут после вызова МЧС он был локализован, а через 20 - удалось ликвидировать открытое горение. А вот проливку и разбор сгоревших конструкций завершили в 3 часа ночи.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На ВИЗе загорелось старое здание школы
В Екатеринбурге открывается "космическая" выставка
На Урале полицейские нашли двух пропавших девочек
Появилось видео экстренной посадки самолета, летевшего в Екатеринбург, в Санкт-Петербурге
Прокуратура проведет проверку после пожара в исправительной колонии
«Потушили за 4 минуты»: на улице Дагестанской в Екатеринбурге загорелся автомобиль
В Екатеринбурге изрисовали буквы на памятнике Ельцину
Президент Владимир Путин уволил уральского транспортного прокурора
Сбросили c вертолета 70 тонн воды: в уральской колонии, спустя пять часов, потушили пожар
Пиарщик из Екатеринбурга провел у областного главка пикет в защиту журналиста Ивана Голунова
Пожар в колонии под Екатеринбургом произошел из-за сухой ветреной погоды
В Серове ищут местную жительницу, страдающую потерей памяти
ФК «Урал» продлил контракты с Артемом Фидлером и Павлом Погребняком
В Нижнем Тагиле ради модернизации остановили асфальтовый завод
В Верхней Салде с закладкой «синтетики» поймали 60-летнего пенсионера
Пострадал ребенок: на ЕКАДе грузовой фургон врезался в легковушку
Развитие электросетей и дорога до ХМАО: о чем договорились уральцы на Петербургском международном экономическом форуме
Между «Титановой долиной» и Верхней Салдой построят железную дорогу