Ночью в Екатеринбурге сгорела сауна

СЕГОДНЯ 08:52 2019-06-09T08:52:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня ночью - около 00:30 на пульт дежурного МЧС поступило сообщение о том, что на улице Окружной загорелась сауна. Оказалось, что полыхает комплекс саун «Флоризель». На место тут же помчались пожарные - 11 человек личного состава.

Для тушения пламени им понадобилось 4 единицы техники. Площадь пожара оказалась довольно большой - 30 квадратных метров.

- Выяснилось, что повреждены кровля, чердачное перекрытие и внутренняя отделка подсобного помещения сауны, - рассказывают в ГУ МЧС по Свердловской области.

К счастью, потушить огонь удалось довольно быстро: уже через 15 минут после вызова МЧС он был локализован, а через 20 - удалось ликвидировать открытое горение. А вот проливку и разбор сгоревших конструкций завершили в 3 часа ночи.

ИСТОЧНИК KP.RU