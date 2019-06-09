«Потушили за 4 минуты»: на улице Дагестанской в Екатеринбурге загорелся автомобиль

СЕГОДНЯ 08:40 2019-06-09T08:44:35+03:00

Пламя удалось потушить всего за 4 минуты Фото: Алексей БУЛАТОВ

С огнем боролись 5 человек

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Сегодня ночью, в 3:25, на пульт дежурного МЧС поступило сообщение о том, что на улице Дагестанская что-то полыхает. К месту ЧП выехали пожарные - оказалось, что горит машина.

- На площади 5 квадратных метров сгорел автомобиль "Toyota", - рассказывают в ГУ МЧС по Свердловской области.

Пламя удалось быстро погасить - с этим справилась всего 1 единица техники и 5 человек личного состава.

- Пожар потушили в течение четырех минут, - отметили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Точная причина возникновения пламени пока неизвестна. Отметим, что возгорания машин в Екатеринбурге случались и раньше.

ИСТОЧНИК KP.RU