Президент Владимир Путин уволил уральского транспортного прокурора

СЕГОДНЯ 16:49 2019-06-08T17:03:11+03:00

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Президент России Владимир Путин отправил в отставку руководителя Уральской транспортной прокуроры Павла Кукушкина. Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры РФ, однако без указания причины отставки.

Павел Кукушкин окончил Свердловский юридический институт. После учебы работал стажером, старшим следователем прокуратуры в войсковой части № 9395, старшим следователем прокуратуры, заместителем прокурора, прокурором войсковой части № 9320 в Свердловске.

С 1997 по 1999 год занимал должность заместителя Уральского транспортного прокурора. В 1999-2002 годах был прокурором Магаданской области, с 2002 по 2005 год - прокурор Кировской области, с 2005 года - зампрокурора, прокурор Свердловской области. Уральскую транспортную прокуратуру Кукушкин возглавлял с июня 2007 года.

Павел Кукушкин является государственным советником юстиции второго класса, почетным работник прокуратуры, награжден именным оружием.

В свободное от работы время увлекается волейболом, баскетболом, борьбой, а также игрой на гитаре и баяне.

ИСТОЧНИК KP.RU