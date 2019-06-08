Сбросили c вертолета 70 тонн воды: в уральской колонии, спустя пять часов, потушили пожар

СЕГОДНЯ 15:35 2019-06-08T15:45:28+03:00

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В исправительной колонии № 8 в поселке Гари пожарным наконец удалось полностью справиться с огнем. На тушение у спасателей ушло пять часов, причем борьбу с пламенем пришлось вести и с земли, и с воздуха.

Из-за того, что большая часть строений в ИК деревянные, огонь быстро распространился по территории, объяв 3000 квадратных метров. Ситуацию усложнял порывистый ветер.

В тушении участвовали 16 единиц различной спецтехники и более 50 человек. Это пожарные исправительных колоний поселков Сосьва и Гари, а также сотрудники МЧС. Позже на подмогу прибыли огнеборцы из Верхотурья, а из Екатеринбурга прилетел вертолет МИ-8.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

- Вертолет Ми-8 МЧС России совершил на очаги горения 14 сбросов - это порядка 70 тонн воды, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области. - Сейчас пожарные проводят проливку и разбор сгоревших конструкций. Причина пожара устанавливается.

В результате ЧП повреждены пять зданий, среди которых три жилых барака. Предполагалось, что осужденных придется переводить в другие колонии, но в итоге эвакуация не потребовалась. Сейчас осужденные расселены по уцелевшим корпусам. В качестве основной причины возгорания назвали сухую ветреную погоду.

ИСТОЧНИК KP.RU