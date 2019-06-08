2019-06-08T13:29:18+03:00
Происшествия

Пожар в колонии под Екатеринбургом произошел из-за сухой ветреной погоды

Сейчас огонь локализован, никто из осужденных и сотрудников ИК не пострадал
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской областиФото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области
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Пожарным удалось остановить распространение огня в ИК-8 в поселке Гари. На это у спасателей ушло порядка четырех часов. Никто из осужденных и сотрудников колонии не пострадал.

Фото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области

Фото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области

- Учреждение работает по распорядку. Ситуация под полным контролем руководства ГУФСИН. На место прибыл лично начальник Гуфсин Александр Федоров. Осужденные 550 человек в безопасном месте на территории ИК-8. Их кормят обедом, - сообщил начальник пресс-службы ГУФСИН РФ по Свердловской области Александр Левченко.

Фото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области

Фото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области

В качестве основной причины пожара назвали сухую и ветреную погоду. Как сообщили в ГУ МЧС по Свердловсокой области, в настоящий момент тушение продолжается, в нем участвуют 13 единиц техники и 50 человек, а также вертолет МИ-8 МЧС России с водосливным устройством. Общая площадь пожара составила 3000 квадратных метров, повреждены пять зданий.

Напомним, возгорание произошло в цехе деревообработки, откуда пламя перекинулось на жилые бараки для осужденных. Чтобы справиться с огнем местным пожарным пришлось вызывать подмогу из Верхотурья и Екатеринбурга. В частности, из уральской столицы был отправлен вертолет Ми-8.

ИСТОЧНИК KP.RU

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