В Серове ищут местную жительницу, страдающую потерей памяти

СЕГОДНЯ 12:27 2019-06-08T12:44:19+03:00

О женщине ничего не известно уже неделю

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В Серове вторую неделю ищут 49-летнюю Веру Александровну Тимофееву Женщина пропала еще 1 июня, именно тогда местные жители видели ее последний раз. Сначала на перекрестке улиц Ленина и Карла Маркса, затем в Кафедральном соборе на Преображенской площади.

Камеры видеонаблюдения также зафиксировали Веру Тимофееву в районе Серовской городской больницы. Согласно записи, здесь женщина была 2 июня. После этого ее следы обрываются.

МО МВД России «Серовский»

Ежедневно на поиски женщины выходят десятки человек, это полицейские, родственники, волонтеры поисковых отрядов. Люди прочесывают вокзалы, заброшенные дома, подвалы, чердаки, леса, опрашивают садоводов, но пока результатов нет.

- Приметы пропавшей женщины: на вид 50-55 лет, рост около 160 сантиметров, плотного телосложения, волосы короткие, темные, глаза темные. Была одета в момент ухода в домашний халат синего цвета с рисунком в виде цветов, на ногах домашние тапочки, - говорится в ориентировке.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Веры Тимофеевой, просят незамедлительно обратиться в любое время по телефонам дежурной части отдела полиции Серова - 02 (102 - с любого оператора мобильной связи).

ИСТОЧНИК KP.RU