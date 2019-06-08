2019-06-08T12:02:17+03:00
Спорт

ФК «Урал» продлил контракты с Артемом Фидлером и Павлом Погребняком

Спортсмены остаются в составе «шмелей» еще на год
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: ФК "Урал"Фото: ФК "Урал"
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Футбольный клуб «Урал» решил продолжить сотрудничество с игроками Артемом Фидлером и Павлом Погребняком. Капитан команды и нападающий будут выступать за «шмелей» еще год.

- С игроками заключены новые контракты. Соглашения будут действовать до конца сезона-2019/2020, - сообщили в пресс-службе клуба.

Артем Фидлер, родившийся в Екатеринбурге, дебютировал за «Урал» 14 лет назад и провел в составе команды почти триста матчей.

Павел Погребняк пополнил состав клуба в прошлом году. За минувшую весну он записал в актив 14 матчей в Российской премьер-лиге и Кубке России, забив три мяча.

ИСТОЧНИК KP.RU

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