ФК «Урал» продлил контракты с Артемом Фидлером и Павлом Погребняком
Спортсмены остаются в составе «шмелей» еще на год
Фото: ФК "Урал"
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Футбольный клуб «Урал» решил продолжить сотрудничество с игроками Артемом Фидлером и Павлом Погребняком. Капитан команды и нападающий будут выступать за «шмелей» еще год.
- С игроками заключены новые контракты. Соглашения будут действовать до конца сезона-2019/2020, - сообщили в пресс-службе клуба.
Артем Фидлер, родившийся в Екатеринбурге, дебютировал за «Урал» 14 лет назад и провел в составе команды почти триста матчей.
Павел Погребняк пополнил состав клуба в прошлом году. За минувшую весну он записал в актив 14 матчей в Российской премьер-лиге и Кубке России, забив три мяча.
ИСТОЧНИК KP.RU