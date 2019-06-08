2019-06-08T07:39:22+03:00
Происшествия

Пострадал ребенок: на ЕКАДе грузовой фургон врезался в легковушку

Наталья КСЕНОФОНТОВА
Поделиться:
Фото: отделение пропаганды ГИБДД ЕкатеринбургаФото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
Изменить размер текста:

На Екатеринбургской кольцевой автодороге произошла авария, в которой пострадал 7-летний ребенок. На 29-м километре трассы грузовой фургон Renault Master врезался во впереди идущую Toyota Prius.

Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

В салоне легковушки в момент ДТП кроме водителя находились его жена и двое детей 7 и 12 лет. В результате столкновения пострадал первоклассник. Бригадой скорой помощи его госпитализировали в детскую "девятку" с диагнозом: ушиб мягких тканей головы.

Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

- В момент ДТП ребенок находился на заднем пассажирском сидении справа, был пристегнут штатным ремнем безопасности. На месте аварии были произведены замеры и составлены процессуальные документы, - сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга. - По факту ДТП будет проведено следствие, в ходе которого будут установлены истинные причины и обстоятельства данного происшествия.

Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

С начала этого года в Екатеринбурге зарегистрировано уже 48 ДТП с участием детей, в которых 51 ребенок получил различные травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Нижнем Тагиле ради модернизации остановили асфальтовый завод
В Верхней Салде с закладкой «синтетики» поймали 60-летнего пенсионера
Развитие электросетей и дорога до ХМАО: о чем договорились уральцы на Петербургском международном экономическом форуме
Между «Титановой долиной» и Верхней Салдой построят железную дорогу
«Ключи и документы остались в доме»: под Екатеринбургом пропал молодой примерный семьянин
«Урал» продлил контракты с Погребняком и Фидлером еще на год
Насильника-иностранца задержали в Екатеринбурге, когда он вернулся на место преступления спустя 7 лет
Лучшим литературным критиком в Екатеринбурге стала автор из Москвы
Группа ВТБ инвестирует в концессионный проект мостового перехода через реку Пур
В Санкт-Петербурге решили, как улучшить экологию Нижнего Тагила
Путь сократится на 400 километров: Средний Урал и ХМАО свяжет новая автомагистраль
ВТБ Капитал Инвестиции и Почта Банк развивают инвестиционные онлайн-сервисы
«Плотный график»: Владимир Соловьев перенес визит в Екатеринбург
Житель Нижних Серег срубил 220 деревьев и сел на 4,5 года
Банк ВТБ и ГК «Содружество» подписали меморандум о сотрудничестве
«Спецавтобаза» разыграла лоты по вывозу мусора на 5,5 миллиона рублей
Нижний Тагил охвачен сальмонеллезом и микроспорией
ВТБ демонстрирует инновационные технологии на годовом общем собрании акционеров
Народное голосование по конкурсу «Клиника года» подходит к концу
В Нижнем Тагиле за дачу взятки полицейскому осужден бизнесмен, торговавший подделками «Adidas»
На трассе под Екатеринбургом из-за ремонта ограничат проезд
Школьники из Екатеринбурга стали чемпионами на конкурсе робототехники в Праге
Перевозки контейнеров на СвЖД выросли на 11,7% в январе-мае
Пришли на барбекю: компания бобров на Плотинке удивила екатеринбуржцев