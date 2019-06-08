Пострадал ребенок: на ЕКАДе грузовой фургон врезался в легковушку

СЕГОДНЯ 07:34 2019-06-08T07:39:22+03:00

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На Екатеринбургской кольцевой автодороге произошла авария, в которой пострадал 7-летний ребенок. На 29-м километре трассы грузовой фургон Renault Master врезался во впереди идущую Toyota Prius.

Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

В салоне легковушки в момент ДТП кроме водителя находились его жена и двое детей 7 и 12 лет. В результате столкновения пострадал первоклассник. Бригадой скорой помощи его госпитализировали в детскую "девятку" с диагнозом: ушиб мягких тканей головы.

Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

- В момент ДТП ребенок находился на заднем пассажирском сидении справа, был пристегнут штатным ремнем безопасности. На месте аварии были произведены замеры и составлены процессуальные документы, - сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга. - По факту ДТП будет проведено следствие, в ходе которого будут установлены истинные причины и обстоятельства данного происшествия.

Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

С начала этого года в Екатеринбурге зарегистрировано уже 48 ДТП с участием детей, в которых 51 ребенок получил различные травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU