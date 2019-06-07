Развитие электросетей и дорога до ХМАО: о чем договорились уральцы на Петербургском международном экономическом форуме

7 Июнь 22:30 2019-06-07T22:30:56+03:00

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За два дня Петербургского международного экономического форума свердловская делегация успели провести десятки переговоров. В частности, губернатор региона Евгений Куйвашев выделил соглашения с Минэкономразвития РФ, «Роскосмосом», «РЖД» и правительством ХМАО.

– В этом году мы представили стенд, который понятно рассказал о нашей области и помог привлечь партнеров и инвесторов. На ПМЭФ мы всегда подписываем конкретные соглашения, которые реализуем, – отметил Куйвашев. – И результаты работы за эти насыщенные дни станут видны уже скоро. Мы провели ряд серьезных переговоров, в том числе – с компанией по производству фармацевтических препаратов.

В качестве итогов работы он назвал строительство новой дороги, которая соединит Средний Урал и ХМАО, и железнодорожных путей между Верхней Салдой и «Титановой долиной», а также модернизацию электросетей региона и привлечение новых инвестиций.

Напомним, в этом году свердловская делегация решила рассказать о крупных уральских проектах – туристическом кластере «Гора Белая», научном центре «Татищев», высокоскоростной магистрали между Екатеринбургом и Челябинском.

ПМЭФ проходит с 1997 года. Его посетят более 12 тысяч человек из 140 стран. За три дня – с 6 по 8 июня, на его площадках проведут свыше 120 мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU